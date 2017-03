SRRP: sponsors et partenaires de formation

Nos sponsors 2017

L'Imprimerie Baudat S.A., est établie à dans le canton de Vaud, notamment à Lausanne; elle produit des impressions numériques et offset depuis de nombreuses années et assure à sa clientèle variée: réactivité, disponibilité et précision.

Pour en savoir plus sur sur la technologie proposée

http://www.baudat-favj.ch

BUZZMEDIA, photo-studio établi à Rolle et son titulaire, Mike Naumann, photographe, nouveau partenaire de la SRRP, immortalise vos événements tout au long de l'année. BUZZMEDIA sait trouver des solutions créatives (synopsis, textes, images, spécialiste photos biométriques et photo passeport…) pour développer vos outils de communication, en adéquation avec vos travaux personnels ou professionnels.

http://www.buzzmedia.ch/

Nos partenaires de formation

Dans le cadre de notre partenariat avec l’Institut Suisse de Relations publiques - SPRI, nous avons le plaisir de pouvoir vous faire bénéficier d’un rabais pour toutes les formations délivrées par le SPRI www.spri.ch allant jusqu’à 8% suivant le séminaire choisi. Vous trouverez la liste complète en cliquant ici.

La SRRP est partenaire du MsCom (Executive Master of Science in Communications Management) organisé annuellement par l'Université de la Suisse italienne.

Contact : http://www.mscom.usi.ch/index/events/events_gen_com.htm