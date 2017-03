pr suisse apporte un soutien actif à des cursus de formation de base et continue de qualité; l'association garantit également le niveau de qualité des examens professionnels.

Le SPRI et l'USI, ont été désignés comme nos partenaires en ce domaine.



Pour connaître le programme détailél et les dates des prochaines formations, veuillez cliquer sur les liens suivants:

Séminaires thématiques

CAS Corporate Communications

CAS Rédaction stratégique en communication

Spécialiste en relations publiques

Cours de préparation MarKom

Praticien-ne en relations publiques

Chargé-e de communication interne

USI, Lugano