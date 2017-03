Devenir membre

La Société Romande de Relations Publiques (SRRP) est l'association francophone de la Société Suisse de Relations Publiques (SSRP).

Elle regroupe plus de 200 professionnels des relations publiques partout en Suisse romande. L'activité des membres est équitablement répartie entre les entreprises privées, les administrations publiques, les organisations non gouvernementales et les agences.

La SRRP sert de plate-forme fédératrice pour l'ensemble des initiatives d'échange, de formation et de développement du corps de métiers en Suisse romande. Elle facilite le réseautage et les synergies entre ses membres, par l'organisation régulière de déjeuners et d'événements en relation avec l'un ou l'autre des aspects du domaine des relations publiques.

Pour adhérer à la SRRP - Choisissez votre catégorie

Je suis un professionnel reconnu et/ou un responsable RP au sein d'une direction d'entreprise et je travaille pour au moins 80 % de mon activité dans les domaines des Relations Publiques ou de la communication institutionnelle.

Je suis à même d'attester de ma compétence professionnelle en apportant la preuve de mes formations et perfectionnement dans le domaine ainsi que de mon expérience de conduite dans les Relations Publiques

> Je désire donc m'affilier à la SRRP comme membre professionnel accrédité.

Ma cotisation: 440.-- par année

Je suis un professionnel reconnu et/ou un responsable RP au sein d'une direction d'entreprise et je travaille pour au moins 80 % de mon activité dans les domaines des Relations Publiques ou de la communication institutionnelle. Mon activité principale est dans les relations publiques

> Je désire donc m’affilier à la SRRP comme membre professionnel.

Formulaire d'adhésion online

Ma cotisation: 290.-- par année

Je ne travaille pas dans les relations publiques mais je m'intéresse à ce domaine

> Je souhaite donc m’affilier à la SRRP comme membre individuel.

Formulaire d'adhésion online

Ma cotisation: 290.-- par année

Mon entreprise/organisation est active dans les relations publiques ou s’intéresse à promouvoir les relations publiques

> Nous souhaitons adhérer à la SRRP comme membre collectif.

Formulaire d'adhésion online

La cotisation de mon entreprise est fixée en fonction du nombre d'employés qui participent aux activités de la SRRP:

3 membres : CHF 800.--

4 membres : CHF 1'000.--

5 membres : CHF 1'200.--

Membre supplémentaire : CHF 220.--

10 membres : CHF 2'200.--

Je suis étudiant/e SAWI, SPRI, POLYCOM et bénéficie d'une affiliation gratuite en qualité de membre hôte pendant l'année de ma formation.

> Je m'inscris d'abord comme membre hôte, puis, à la fin de mes études, je choisis l'une ou l'autre des catégories ci-dessus

J'ai été nommé Membre d'Honneur, membre Senior ou membre Hôte non-étudiant

> La cotisation m'est offerte par la SRRP!